ASİD Genel Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yıldırım mesajından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ise arkasında sadece eserler bırakmadığını, kaybının üzüntüsünü bugün dahi hisseden bir millet ve yaptıklarını takdir eden devlet bıraktığını kaydetti. Dr. Yıldırım, “Temelleri Büyük Önderimiz tarafından atılan ve pek çok isimsiz kahramanın canını vermekten çekinmediği eşsiz vatanımız bizler için en büyük mirastır. Bu mirası bizden sonraki nesillere aynı inanç ve bilinçle aktarmak ise en önemli görevimizdir. Bu vesileyle Büyük Atamızı bir kez daha büyük bir özlem, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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