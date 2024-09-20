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        Gaziantep'te kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:07 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:08
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        Gaziantep'te kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        B.S. idaresindeki 52 HS 426 plakalı kamyonet, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi mevkisinde C.K. yönetimindeki 06 EIV 616 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan B.S, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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