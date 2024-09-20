Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali başladı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.
Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan ve 22 Eylül'de sona erecek festivale 100 sporcu katılıyor.
Gökyüzüne birbirinden renkli paraşütleriyle havalanan yarışmacılar, belirlenen süre havada kaldıktan sonra yere iniş yaptı.
GASHAK Başkanı Ömer Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in destekleriyle alana pist yapıldığını, kentte yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
- Kaza yaşandı
Gaziantep bölgesindeki ilk uçuşunu yapacağını belirten sporculardan Gizem Özsoy (22), çok heyecanlı olduğunu belirtti.
Özsoy, yamaç paraşütüyle uçmaya başladıktan bir müddet sonra paraşütünün elektrik direğine çarpması sonucu kolundan yaralandı. Elektrik tellerinde asılı kalan Özsoy, bulunduğu yerden UMKE ekiplerince kurtarıldı.
Özsoy, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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