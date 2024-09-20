Piyanist Tuluyhan Uğurlu Gaziantep'te sahne aldı

Açıklamada, "İstanbul Kanatlarımın Altında, Senfoni Türk, Şehrin Gözyaşları, Go With God" eserlerinin de içinde bulunduğu birçok albüme imza atan sanatçının piyano resitalinde sanatseverlerin beğenisini topladığı belirtildi.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, GastroAntep Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Tuluyhan Uğurlu, sanatseverlerle buluştu.

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