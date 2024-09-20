Gaziantep'te kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı:2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Bayram S.(42) yönetimindeki 52 HS 426 plakalı biber yüklü kamyonet ile karşı yönde gelen Cemal K.,(59) idaresindeki 06 EIV 616 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonette yüklü biber çuvalları çevreye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüleri Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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