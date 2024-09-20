Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı:2 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kamyonet ile hafriyat kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 22:02 Güncelleme: 20.09.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı:2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, kamyonet ile hafriyat kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Bayram S.(42) yönetimindeki 52 HS 426 plakalı biber yüklü kamyonet ile karşı yönde gelen Cemal K.,(59) idaresindeki 06 EIV 616 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonette yüklü biber çuvalları çevreye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüleri Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        İnişi sırasında elektrik tellerine takılan paraşütünden düşüp yaralandı
        İnişi sırasında elektrik tellerine takılan paraşütünden düşüp yaralandı
        Gaziantep'te kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali başladı
        Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali başladı
        Piyanist Tuluyhan Uğurlu Gaziantep'te sahne aldı
        Piyanist Tuluyhan Uğurlu Gaziantep'te sahne aldı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetim
        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetim