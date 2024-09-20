Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Denetimde, "Karşılıksız çek işlemi yapmak" suçundan hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. ekipler tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde yol emniyet ve kontrol denetimi gerçekleştirdi.

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