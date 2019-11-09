Gazeteci Tuzcu, hayatını kaybetti

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Gaziantep’te yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi’nin sahibi Aykut Tuzcu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gaziantep’te günlük yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi sahibi Aykut Tuzcu, Kavaklık Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Tuzcu’nun naaşı, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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