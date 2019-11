Prof. Dr. Yurdanur Kılınç SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kılınç hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Hastanesi, güçlü ve deneyimli uzman kadrosunu yeni isimlerle genişletmeye devam ediyor. Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yurdanur Kılınç SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, Haziran 1951’de Denizli’nin Sığma Kasabası’nda doğdu. İlköğrenimini Sığma Kasabası İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Sarayköy Ortaokulu’nda ve Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1975 yılında mezun olan Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık, Pediatrik Hematoloji ve Pediatrik Onkoloji Yandal Uzmanlık eğitimlerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1983 yılında “Yardımcı Doçent” unvanını aldı.

Kasım 1984Kasım 1985 arasında Amerika Birleşik Devletleri Medical College of Georgia’da Prof. Dr. Titus Huisman’ın yanında “İnternational Research Fellow” olarak bir yıl hemoglobin laboratuvarında çalıştı. 1985 yılında “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent”i unvanını aldı, 1992 yılında “Profesörlüğe” yükseldi.

Kılınç, 19922018 yılları arsında Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı, 20162018 yılları arası Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlendi. 19922019 yılları arası Hemopetik Sistem Ders Kurulu Başkanlığı yapan Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, birer dönem olmak üzere Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Kılınç’ın 173 bilimsel yayını bulunmaktadır. Bunların 79’u uluslararası hakemli dergilerde İngilizce, 94’ü ulusal hakemli dergilerde İngilizce ve 64’ü Türkçe yayınlamıştır. 69’u uluslararası, 93’ü ulusal Türkçe olmak üzere toplam 162 bilimsel bildirisi bulunmaktadır. 28 tez yönetmiş olup bunların 4’ü yandal uzmanlık tezi, 5’i master/PhD tezi, 19’u ise tıpta uzmanlık tezidir. 29 uluslararası klinik çalışmayı sorumlu araştırıcı olarak tamamlamıştır. Haziran 2019 itibariyle yayınlarına aldığı atıf sayısı 1816’dır.

İlgi alanları anemiler (özellikle talasemiler ve orak hücre anemisi), kemik iliği yetmezlikleri ve hemostaz/kanama bozukluklarıdır. 19922019 yılları arası hemoglobinopatiler ve talasemilerde doğum öncesi tanı grubuna klinik danışmanlık yapmıştır.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Kılınç, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı olarak hasta kabul etmeye başladı. Çalışma alanı özellikle çocuk kan hastalıkları grubudur. Benign ve malign hematolojik hastalıklarda tanı, tetkik ve tedavileri ve izlemlerinden sorumludur.

Türk Tabipler Birliği, Türk Milli Pediatri Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, Tromboz, Hemostaz ve Anjiyoloji Derneği, Çukurova Çocuk Kan Hastalıkları Derneği, Avrupa Pediatrik Hematolojiİmmünoloji Derneği(ESPHI), New York Bilimler Akademisi, American Society of Hematology (ASH), American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Bone Marrow Transplantation (EBMT), International Society of Hematology (ISH) üyelikleri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Kılınç’ın hasta kabul etmeye başladığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde halen Prof. Dr. Fadıl Vardar, Dr. Öğr. Üy. Mehmet Almacıoğlu ve Dr. Öğr. Üy. Ayşe Demirçubuk görev yapmaktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

