Şehitkamil’de açık öğretim kursları başladı 12 aile merkezinde 92 kursiyere eğitim verecek

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi’ çerçevesinde Şehitkamil Belediyesine bağlı 12 aile merkezlerinde 20192020 eğitim öğretim yılı açık öğretim kursları başladı. Üniversite bünyesindeki kent gönüllüsü öğrenciler, eğitimöğretim yılı içerisinde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan 12 aile merkezinde 92 kursiyere eğitim verecek.

Hayata geçirdiği aile merkezleriyle kadınlara yönelik eğitim alanında destek veren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ile ortaklaşa başlattığı Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi ile açık öğretim öğrencilerini diploma sahibi yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Karacaoğlan Aile Merkezinde başlatılan ilk derse Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi, Türk Dili Edebiyat Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldılar.

Aile merkezlerinde eğitim gören açık öğretim kursu öğrencileri, proje kapsamında üniversite öğrencileri tarafından sıkıntı yaşadıkları konularda ders alacak. Üniversite bünyesindeki kent gönüllüsü öğrencileri, 20192020 eğitimöğretim yılı içerisinde 12 aile merkezinde 92, kursiyere eğitim verecek.

Her türlü desteği sunmaya hazırız

Tüm öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, “Açık öğretimde okuyan kardeşlerimizin eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak adına Gaziantep Üniversitemiz ile işbirliği çerçevesinde hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. Üniversitemiz, Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde inanılmaz destekler sağlıyor. Bu neticede kursiyerlerimizden çok güzel verim, çok güzel dönüşler alıyoruz. Hocalarımızla öğrenci kardeşlerimizle koordinatörlerimizle siz değerli kursiyerlerimize her türlü desteği sunmaya hazırız. Yeter ki açık öğretim kursiyerlerimiz; öğrenmeye, eğitilmeye gayret göstersin. Bizler,halkımıza nitelikli imkanlar sağlamak için varız. Böyle bir tercihte bulunup, boş vakitlerinde çok önemli bir faaliyet sunacak kursumuza katılanlara teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize yeni eğitimöğretim yılında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum

Yapılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, “Ben, öncelikle bu projede görev alan arkadaşlarıma, hocalarıma, bizleri her zaman destekleyen ve bütün projelerde ortak çalışma imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz ile yürüttüğümüz Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında binlerce kursiyere erişmişiz. Bu da gerçekten güzel bir sayı.İnşallah bu sayı, artarak devam edecektir. Tüm kursiyerlerimize yeni eğitimöğretim yılında başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

Bugün burada olmak gerçekten çok anlamlı

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Gaziantep Üniversitesi İnşaat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Mediha Nur Aktaş, “Şehitkamil Belediyemizin ve Gaziantep Üniversitemizin ortaklaşa düzenlediği bu projede yer aldığım için çok mutluyum ve gururluyum. Mutluyum, çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Açık öğretim kursuna gelen arkadaşlarımıza her konuda yardım etmeye çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü bilgiyi sunmaya çalışıyoruz. Onlara da azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün, burada olmak gerçekten çok anlamlı. Şehitkamil Belediyesine ve bu projede desteğini esirgemeyen Gaziantep Üniversitesine de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Devam etmemin en büyük etkenlerinden biri de çocuklarım

Açık öğretim kursuna katılan Yasemin Nehir, “Öncelikle Şehitkamil Belediyemize böylesine anlamlı bir hizmeti bizlere sunduğu için ve bizlere bu konuda yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Açık öğretim başvurum konusunda en büyük destekçim eşim oldu. 1 yıl içerisinde ortaokul diplomamı eşim sayesinde aldım. Şuan liseye gidiyorum ve bundan dolayı da çok mutluyum. Eğitimime devam etmemin en büyük etkenlerinden biri de çocuklarım için oldu. Ben eğitimimi geliştirdikçe çocuklarıma yansıttım. Bugün çocuklarım, okulda en iyi dereceleri alıyorlar. Buda benim çocuklarıma aktarmış olduğum bilgiler sayesindedir. Bugün de üniversiteden öğrenci kardeşlerimiz kursumuza gelerek bize eğitim veriyorlar. Buda bizler için gurur verici bir tablo. Ben emeği geçen Şehitkamil Belediyemize ve Gaziantep Üniversitemize böylesine bir hizmeti sundukları için tekrar teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

GAZİANTEP 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:29

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.