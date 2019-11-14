Şehitkamil’de açık öğretim kursları başladı 12 aile merkezinde 92 kursiyere eğitim verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehitkamil’de açık öğretim kursları başladı 12 aile merkezinde 92 kursiyere eğitim verecek

İHA

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği 'Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi' çerçevesinde Şehitkamil Belediyesine bağlı 12 aile merkezlerinde 20192020 eğitim öğretim yılı açık öğretim kursları başladı. Üniversite bünyesindeki kent gönüllüsü öğrenciler, eğitimöğretim yılı içerisinde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan 12 aile merkezinde 92 kursiyere eğitim verecek.

Şehitkamil’de açık öğretim kursları başladı 12 aile merkezinde 92 kursiyere eğitim verecek

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi’ çerçevesinde Şehitkamil Belediyesine bağlı 12 aile merkezlerinde 20192020 eğitim öğretim yılı açık öğretim kursları başladı. Üniversite bünyesindeki kent gönüllüsü öğrenciler, eğitimöğretim yılı içerisinde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan 12 aile merkezinde 92 kursiyere eğitim verecek.
Hayata geçirdiği aile merkezleriyle kadınlara yönelik eğitim alanında destek veren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ile ortaklaşa başlattığı Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi ile açık öğretim öğrencilerini diploma sahibi yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Karacaoğlan Aile Merkezinde başlatılan ilk derse Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi, Türk Dili Edebiyat Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldılar.
Aile merkezlerinde eğitim gören açık öğretim kursu öğrencileri, proje kapsamında üniversite öğrencileri tarafından sıkıntı yaşadıkları konularda ders alacak. Üniversite bünyesindeki kent gönüllüsü öğrencileri, 20192020 eğitimöğretim yılı içerisinde 12 aile merkezinde 92, kursiyere eğitim verecek.
Her türlü desteği sunmaya hazırız
Tüm öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, “Açık öğretimde okuyan kardeşlerimizin eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak adına Gaziantep Üniversitemiz ile işbirliği çerçevesinde hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. Üniversitemiz, Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde inanılmaz destekler sağlıyor. Bu neticede kursiyerlerimizden çok güzel verim, çok güzel dönüşler alıyoruz. Hocalarımızla öğrenci kardeşlerimizle koordinatörlerimizle siz değerli kursiyerlerimize her türlü desteği sunmaya hazırız. Yeter ki açık öğretim kursiyerlerimiz; öğrenmeye, eğitilmeye gayret göstersin. Bizler,halkımıza nitelikli imkanlar sağlamak için varız. Böyle bir tercihte bulunup, boş vakitlerinde çok önemli bir faaliyet sunacak kursumuza katılanlara teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize yeni eğitimöğretim yılında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Kursiyerlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum
Yapılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, “Ben, öncelikle bu projede görev alan arkadaşlarıma, hocalarıma, bizleri her zaman destekleyen ve bütün projelerde ortak çalışma imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz ile yürüttüğümüz Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında binlerce kursiyere erişmişiz. Bu da gerçekten güzel bir sayı.İnşallah bu sayı, artarak devam edecektir. Tüm kursiyerlerimize yeni eğitimöğretim yılında başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.
Bugün burada olmak gerçekten çok anlamlı
Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Gaziantep Üniversitesi İnşaat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Mediha Nur Aktaş, “Şehitkamil Belediyemizin ve Gaziantep Üniversitemizin ortaklaşa düzenlediği bu projede yer aldığım için çok mutluyum ve gururluyum. Mutluyum, çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Açık öğretim kursuna gelen arkadaşlarımıza her konuda yardım etmeye çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü bilgiyi sunmaya çalışıyoruz. Onlara da azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün, burada olmak gerçekten çok anlamlı. Şehitkamil Belediyesine ve bu projede desteğini esirgemeyen Gaziantep Üniversitesine de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Devam etmemin en büyük etkenlerinden biri de çocuklarım
Açık öğretim kursuna katılan Yasemin Nehir, “Öncelikle Şehitkamil Belediyemize böylesine anlamlı bir hizmeti bizlere sunduğu için ve bizlere bu konuda yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Açık öğretim başvurum konusunda en büyük destekçim eşim oldu. 1 yıl içerisinde ortaokul diplomamı eşim sayesinde aldım. Şuan liseye gidiyorum ve bundan dolayı da çok mutluyum. Eğitimime devam etmemin en büyük etkenlerinden biri de çocuklarım için oldu. Ben eğitimimi geliştirdikçe çocuklarıma yansıttım. Bugün çocuklarım, okulda en iyi dereceleri alıyorlar. Buda benim çocuklarıma aktarmış olduğum bilgiler sayesindedir. Bugün de üniversiteden öğrenci kardeşlerimiz kursumuza gelerek bize eğitim veriyorlar. Buda bizler için gurur verici bir tablo. Ben emeği geçen Şehitkamil Belediyemize ve Gaziantep Üniversitemize böylesine bir hizmeti sundukları için tekrar teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

GAZİANTEP

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı
İslahiye'de zeytin hasadına başlandı
YEREL HABERLER İslahiye'de zeytin hasadına başlandı
Büyükşehir’den 250 arıcıya ilaç desteği!
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 250 arıcıya ilaç desteği!
İslahiye´de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdi
YEREL HABERLER İslahiye´de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla ...
SUTEK Fuarı’ndan Büyükşehir‘e iki ödül birden! Çevre ve düzbağ projesi ödüllendirildi
YEREL HABERLER SUTEK Fuarı’ndan Büyükşehir‘e iki ödül birden! Çevre ...
Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon Gizli bölmeleri tek tek tespit eden polisler, çekiç ve tornavida ile gizli bölmeleri açtı Operasyonda bölmelerde gizlenen toplam 3200 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon Gizli ...
Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı ...
Gaziantep’te HDP’ye şafak vakti dev operasyon Helikopter ve drone destekli 500 polis ile operasyon yapıldı Koç başı ile girilen adreslerde didik didik arama yapıldı HDP il Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep’te HDP’ye şafak vakti dev ...
Gaziantep'te “Dijital Çağda Çocuk-Anne Tutumlarını" anlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te “Dijital Çağda Çocuk-Anne Tutumlarını" ...
Gaziantep’te zeytin hasadı başladı
YEREL HABERLER Gaziantep’te zeytin hasadı başladı
Gaziantep'te 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' ...
Türkiye’nin lider kadınları zirvede buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’nin lider kadınları zirvede buluştu
Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan ...
Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor
GTO’da Vietnam Ülke Günü
YEREL HABERLER GTO’da Vietnam Ülke Günü
Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi umreye gönderecek
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi umreye gönderecek
Prof. Dr. Yurdanur Kılınç SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kılınç hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yurdanur Kılınç SANKO Üniversitesi ...
Öğretmenlerine mektup yazıp gönderdiler İl Milli Eğitim Müdürü Mete, ilkokul öğretmenine mektup yolladı
YEREL HABERLER Öğretmenlerine mektup yazıp gönderdiler İl Milli ...
Gaziantep FK zorlu fikstürü en az hasarla kapattı Gaziantep, zorlu fikstürde 15 puan topladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK zorlu fikstürü en az hasarla ...
Diyabet çocuklarda da sık görülmeye başladı SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baştemir: “Diyabet her geçen gün artan bir sağlık sorunudur”
YEREL HABERLER Diyabet çocuklarda da sık görülmeye başladı SANKO ...
Fıstık hırsızlarının elebaşı yakalandı
YEREL HABERLER Fıstık hırsızlarının elebaşı yakalandı
İngiltere Büyükelçiliğinden GTB’ye ziyaret GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: “İngiltere, ülkemizin önemli ticaret ortaklarından birisi, brexit sonrasıda ticari ilişkilerin gelişerek artmasını bekliyoruz” GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda önemli bir artış ivmesi yakaladı” İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary: “İngiltere ile ticaret yapan firmalarla bir araya gelerek beklentileri ve brexit sonrası ticari ilişkiler hakkında görüşmelerde bulunuyoruz”
YEREL HABERLER İngiltere Büyükelçiliğinden GTB’ye ziyaret GTB Meclis ...
Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla on binler buluştu Fadıloğlu: “Projeler insan, çevre ve gelecek için” Hoşgörü ve sağduyuya dayalı sosyal ilişkiler kuruldu
YEREL HABERLER Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla on binler ...
Gazişehir Öğrenci Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Gazişehir Öğrenci Meclisi toplandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X