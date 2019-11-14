Gaziantep Futbol Kulübü destek kampanyası başlatıyor Türkiye'nin borçsuz 5 kulübü arasında bulunan Gaziantep FK için başlatılan Tek Yürek projesiyle 100 bin forma satışı hedefleniyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi kulübün mali açıdan kalkınması için 'Gaziantep Tek Yürek' kampanyasını başlatacaklarını ve 100 bin forma satmayı hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün tesislerinde yerel ve ulusal basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programda mali konular, sponsorluk anlaşmaları, takımın durumu, taraftar konusu ve destek kampanyaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükekşi, 100 bin forma satışı, sms desteği ve banka desteklerini içeren ‘Gaziantep Tek Yürek’ projesini hayata geçireceklerini söyledi.



“Gaziantep Tek Yürek projesini hayata geçiriyoruz”

Gaziantep Futbol Kulübü’nün Türkiye’de borcu olmayan nadir kulüplerden birini olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Büyükekşi, “Futbol takımlarının mali açıdan büyük sıkıntılar yaşadığı bu dönemlerde bizim kulübümüzün geçmişe dönük bankaya, herhangi bir kişi ya da kuruma hiç borcu yok. Bu bizim için son derece önemli bir avantaj. Ama önümüzdeki dönemde yapacağımız gerek transfer gerekse de futbolcu ve personel maaşları ile ilgili finansman ihtiyacımız var. Bu kapsamda Aralık ayında ‘Gaziantep Tek Yürek’ diye bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya ile birlikte toplamda 100 bin forma hazırlıyoruz. Yani hem forma satışları hem sms’ler hem de banka hesapları aracılığıyla kulübe destek sağlamayı planlıyoruz. Bu kapsamda Gaziantep ve İstanbul’da iki gala gecesi düzenleyeceğiz“ dedi.



“Sponsor desteği sağlamak için çalışıyoruz”

Kulübe sponsor desteği sağlamak için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Mehmet Büyükekşi, “Şu anda sponsorluk anlaşmaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul’dan ulusal bir çok firma ile görüşmeler yapıyoruz. Bazı firmalara loca satıyoruz, bazıları ile de reklam anlaşması yapıyoruz. Ulusal bir şirketimizle de stadımızdaki güney kale arkası tribünü ile ilgili isim sponsorluğu anlaşması yaptık. Bunun dışında bankalarla da sponsorluk görüşmeleri yapıyoruz. Ayrıca 27 27’li hat satışları ile ilgili telefon şirketleri ile görüşmeler yapıyoruz. Bu anlaşmaları yaparsak ciddi bir kaynak sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.



“Herkes hocasını gönderirken biz sözleşme uzattık”

Takımın durumu hakkında da bilgi veren Büyükekşi, “Takımımız iyi gidiyor. Biz de takımda moral ve motivasyonu arttırmak adına hocamızın sözleşmesini uzattık. Yani neredeyse 10’a yakın Süper Lig takımı hocasıyla yollarını ayırırken biz hocamızla sözleşme uzattık. Biz bunun hocaya ve takıma güven açısından sağlıklı olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.



“Yerli oyuncu yetiştirmek için pilot takım alacağız”

Süper Lig’de yakın dönemde yabancı oyuncu sayısının düşüp yerli oyuncu sayısının artacağını da aktaran ve bu nedenle alt liglerde bir pilot takım almayı hedeflediklerini vurgulayan Büyükekşi, “Süper Lig’de yerli oyuncu sayısı kademeli olarak arttırılacak. Bu konuda da genelde oluşan bir talep var. Biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda bir pilot takım kurup, bu takımı 3. Lig'e kadar çıkartıp orada oyuncu yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Taraftar sayısını arttıracağız”

Takımın en büyük probleminin taraftar sayısındaki azlık olduğunu ve bu konuda da çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükekşi, “Bizim Gaziantep’teki en büyük sorunumuz taraftar sayısı. Yani stada taraftar çekmekte sıkıntı yaşıyoruz. Toplam 2 milyonu aşkın nüfusa sahip bir şehirde geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçına 16 bin taraftar gelmiş ama stat 33 bin kişilik. Bu nedenle ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversitelerdeki gençleri stada çekmek için çalışma yapıyoruz. Bu noktada çeşitli anlaşmalar yaptık ve her hafta 500 öğrenci olmak üzere toplamda 7 bin öğrenciyi maçlarımızda misafir edeceğiz” dedi.



Kalyon Stadı’ndaki koltuklar değişiyor

Büyükekşi, Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki koltuk sıkıntısı ile ilgili de konuşarak, “Stadımızın bir sorunu var. Stattaki koltuklar sürekli kırılıyordu. Bu noktada da ilk adımımızı attık. Galatasaray maçından önce 4 bin kadar koltuğu değiştirdik. Önümüzdeki 15 gün içerisinde de hem maraton tribünü hem de iki kale arkasındaki koltukların tamamını değiştireceğiz” diye konuştu.

GAZİANTEP 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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