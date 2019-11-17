Gaziantep’te kumar operasyonu

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Gaziantep Şahinbey Mahallesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonunda, kumar oynatan 7 şahıs yakalanarak haklarında kumar oynatmaktan, kumar oynayan 54 şahıs hakkında ise ilgili mevzuat gereğince işlem yapıldı.

Kumar oynamada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

GAZİANTEP 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

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