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GAÜN Naci Topçuoğlu MYO’dan bir ilk daha

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ayakkabı Test Laboratuvarı gerçekleştirildi.

GAÜN Naci Topçuoğlu MYO’dan bir ilk daha

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ayakkabı Test Laboratuvarı gerçekleştirildi.
Bu doğrultuda TS EN ISO/IEC 17025:2017 Akreditasyon Belgesi saha tetkiki Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapıldı. TÜRKAK tetkikçilerinin incelemeleri sonucunda olumlu görüşlerini bildirmeleri ile laboratuvarın akredite edilmesi yönünde büyük bir adım atıldı.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Akreditasyon Belgesi saha tetkiki kapanış toplantısına katılarak, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz’dan bilgi aldı. Akreditasyon tetkikinin kapanış toplantısında Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Kalite Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Kalite Güvence Birimi Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan, Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcıları ve tüm laboratuvar personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Baştetkikçi Doç. Dr. Fatma Bedük kısa sürede çok yol alındığını, kalite yönetim sistemlerinin meslek yüksekokulu tarafından benimsendiğini ve farkındalığın tüm üniversiteye yayılmasını umut ettiklerini ifade etti. Ayrıca Doç. Dr. Bedük, akredite test laboratuvarları çalışmaları için üniversite başvurularının TÜRKAK adına sevindirici olduğunu vurguladı.
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Türkiye’nin ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahip olan Gaziantep’in sektör temsilcilerinin ürettikleri ürünlerin testleri için numunelerini başka şehirlere gönderdiğini belirtti.
Doç. Dr. Yılmaz, “Bu durum hem test aşamasının uzun sürmesine hem de masrafların fazla olmasına yol açıyordu. Kurmuş olduğumuz bu laboratuvar sayesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm üreticilerimiz ürettikleri ayakkabı ve yan sanayi ürünlerinin test sonuçlarını hızlı ve sağlıklı şekilde elde edecek. Gelişmiş olanak ve öncü uygulamalara sahip laboratuvarımızda, yılda yaklaşık 4 bin test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Akredite için kesin sonuç beklenen Fitalat tayini, Azo boyar maddeler tayini, Krom6, pH testleri ve daha birçok fiziksel, kimyasal testler için ise farklı şehirlere numune gönderilmesine gerek kalmayacak” diyerek, akredite test sayılarının ve meslek yüksekokulu olarak Türkiye’deki başarılarının her geçen gün artacağına vurgu yaptı.
Kapanış toplantısında tetkik sonucunda oluşan görüşü değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, bu alanda Gaziantep Üniversitesi’nin sektöre vereceği katkıların, üniversitesanayi işbirliğine ivme kazandıracağını ifade etti. TURKAK tetkikçilerine Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda üretilen ürünlerden hediye eden Prof. Dr. Gür, akreditasyon sürecinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

GAZİANTEP

20 Kasım 2019 Çarşamba

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