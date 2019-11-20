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Gaziantep’te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

İHA

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Gaziantep’te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep’te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Gaziantep'in Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden S.S. ve B.S. kardeşler ile 38 yaşındaki Nazım Taş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 38 yaşındaki Nazım Taş silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralı Taş, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Nazım Taş'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

GAZİANTEP

20 Kasım 2019 Çarşamba

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