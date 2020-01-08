Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda trafik kazası: 7 yaralı

GaziantepŞanlıurfa kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, GaziantepŞanlıurfa kara yolu Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, karşı yönlerde hareket halinde olan iki araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavilerine ise devam edileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

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