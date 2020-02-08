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Teniste başarı sağlayan cevizli köyü öğrencilerine destek

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cevizli Köyü'ndeki öğrencilerin tenis sporunda kentte yakaladığı başarının devamını sağlamak, kısıtlı koşullarda gerçekleştirdikleri antrenman sahasını iyileştirmek ve eksikleri gidermek amacıyla düğmeye bastı.

Teniste başarı sağlayan cevizli köyü öğrencilerine destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cevizli Köyü’ndeki öğrencilerin tenis sporunda kentte yakaladığı başarının devamını sağlamak, kısıtlı koşullarda gerçekleştirdikleri antrenman sahasını iyileştirmek ve eksikleri gidermek amacıyla düğmeye bastı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Cevizli Köyü'nde bulunan Cevizli İlkokul Ortaokulu'ndaki öğrencilerin dünyanın en gözde spor dalları arasında yer alan tenis alanında gösterdiği başarı, Türkiye’nin 4 bir yanında duyuldu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, çocukların elde ettiği başarıyı bir de öğretmenlerinden duymak ve antrenman sahalarını görmek için ziyarette bulundu.
Büyükşehir, antrenman sahasındaki eksikleri giderecek
Çocukların başarı hikayesi hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, “Hem Ayten hocamıza hem de okul müdürümüze hayata geçirdiği çalışmalarından dolayı kutluyorum. Böyle kısıtlı imkanlarla ileriye dönük başarılı tenisçilerin yetişmesini bilmek gerçekten gurur verici. Biz de buradaki çalışma, azim ve başarıyı görünce öğrencilerin antrenman sahalarındaki koşulları daha da iyileştirmek adına desteklerimizi sağlayacağız. Çok kısa bir sür içinde okuldaki çalışmalarımız ekiplerim tarafından başlatılacak” dedi.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, öğrencilerin tenis alanındaki başarısından etkilendiğini belirterek, “en kısa sürede bu başarılı öğrencilerimizi dünya çapındaki oyuncularla buluşturmak için İstanbul’a davet edeceğiz” şeklinde konuştu.
5 yıldır Cevizli İlkokulOrtaokulu'nda görev yapan Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Ayten Acun, imkansızlıkların hayallerin peşinden gitme konusunda herhangi bir engel taşımadığı ifade ederek öğrencilerini tenis sporuyla tanıştırdığını belirtti.
Öğrencilerim turnuvada ilk kez bir kortta maç yaptı
Okullarında şu an 60 öğrencinin tenis oynadığını söyleyen Ayten Acun kısa bir süre sonra öğrenicilerinin bu spora ciddi merak saldığına vurgu yaparak, “Çocuklara tenis öğretmeye ilk defa okulumuzun deposunda başladım. Bahçede zemin çok kötüydü, elimizde birkaç raket ve 56 tane de top vardı. Daha sonra çocuklarım oynamaya başladıkça depo bize küçük geldi. Ve sonra bahçeye çıktık, voleybol filesini indirdik ve ders masalarına fileleri gerdik. Saha ölçüleri tenis kortu ile aynı ölçüde değildi, filenin içinden de top geçiyordu ama öğrencilerim bu eksiklerin farkında bile değildi. Çünkü daha önce hiç kort görmemişlerdi. Bu kurduğumuz yeni düzenle aylarca antrenmanlarımıza devam ettik. Sonunda zaman geçmiş ve turnuva zamanı gelmişti, tenisle tanışmış ve çok sevmiş öğrencilerim ilk defa kort görecek ve ilk defa kortta maç yapacaklardı" ifadelerini kullandı.
Turnuvaya katılan çocuklar arasında hayatları boyunca Cevizli köyünden şehrin merkezine gelmeyen çocukların da olduğunu anımsatan Ayten Acun, "Bu heyecanla kazanmak veya kaybetmek kimsenin umurunda değildi açıkçası. Kort gördüklerinde bir kız öğrencim ‘ demek Ayten hocanın dediği kort buymuş’ dedi. Uygun olmayan koşullarda antrenman yapmış olmanın bizim için avantajları da oldu. Şöyle ki; bizim köydeki okulumuzun bahçesinin zemini kötü olduğu için top küçük taşlara gelince yön değiştirirdi, okulda öğrenciler de hep tetikte beklerdi ama turnuvada saha düzgün olunca, "hocam burada hiç yön değiştirmiyor" dediler. Servis atarken de bir avantajımız oldu öğrencilerim topu burada voleybol sahasında iç çizgiye atıyordu alan daha küçük olduğu için ama kortun servis alanı büyük bu yüzden de servisler çok rahat hep içerideydi. Çocuklar da "hocam toplar hiç dışarıya gitmiyor" diyerek mutlu oldular. 13 yaşındaki öğrencimiz Ayşe Görgün bu turnuvada Gaziantep üçüncüsü oldu. Üç maçtan ikisini alsak da çeyrek finalde elendik ama mutluyuz. Aslında oraya gelmek orada olmak dahi bizim için çok çok büyük ve mutluluk verici bir deneyimdi” diye konuştu.

GAZİANTEP

08 Şubat 2020 Cumartesi

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