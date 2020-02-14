Suriye'ye tank sevkiyatı

TÜRKİYE´nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR´lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep´in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan 10 TIR´dan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye´ye ulaştı. İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı´ndan geçerek Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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