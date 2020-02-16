Gaziantep Kolej Vakfı Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finalinde

Diyarbakır’da düzenlenen liseler arası kadın voleybol şampiyonasında Gaziantep’i temsil eden GKV Özel Liseleri kadın Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu. Türkiye yarı finallerini katılma hakkı kazanan ekibi kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “Türkiye yarı finallerinde sporcularımıza ve takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Gaziantep Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Diyarbakır’da düzenlenen liseler arası bayan voleybol bölge şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Bayan Voleybol Takımı Bölge şampiyonu oldu. Türkiye Yarı Finallerinde Gaziantep’i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsil edecek olan GKV’liler yarı finalle ilgili hazırlıklarına başladı. 12 ilin katılımı ile Diyarbakır’da düzenlenen bölge şampiyonasında son maçında rakibi Bitlis İpekyolu M.T Anadolu Lisesini 30’lık skorla mağlup eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Bayan Voleybol Takımı, Türkiye yarı finallerinde Gaziantep’i temsil edecek. Ebru Akgül ve Ali Bağcı’nın antrenörlüklerini yaptığı şampiyon takımda Özge Özcan, Belkız Eda Şanlı, Fatma Nergiz, Delal Aslan, Havva Taşcı, Nuray Polat, Ece Aybey, Zehra Öztürkmen, Ela Gökçek, İpek Kendir ve Elif Avşar görev aldı.

Şampiyonları kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Diyarbakır’da rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu olan ve Gaziantep’i Türkiye yarı finallerinde temsil edecek olan takımımıza ve sporcularımıza elde ettikleri başarılardan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurumlarımız eğitim alanında ki başarılarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda elde ettiği başarılarla taçlandırmaya devam edecektir” diye konuştu.

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