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Gaziantep'te uyuşturucu şüpheli 4 şahıs yakalandı

İHA

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda uyuşturucu şüphelisi 4 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu şüpheli 4 şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda uyuşturucu şüphelisi 4 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü Yeditepe Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 238 gram esrar maddesi, 6.19 gram metamfetamin maddesi, 1 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ve 5 adet telefon ele geçirildi. Çalışamalar sonucu 4 şüpheli şahıs da yakalandı.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemler başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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