Şehitkamil’de engelli sorunları masaya yatırıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi İstihdam Merkezi’ni ziyaret ederek, engellilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi İstihdam Merkezi’ni ziyaret etti. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ile bir araya gelen Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Koçer, Hulusi Kalender’in şahsında tüm engellilerin Engelliler Haftası’nı kutladı. Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Koçer, Hulusi Kalender’den yaşanan koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbir kararı kapsamında merkezin geçici süreliğine kapatıldığı bilgisini aldı.

Engelsiz bir dünya temennisi

Sohbet ortamında geçen ziyarette hükümet olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Milletvekili Nejat Koçer, gerçekleştirilen yatırımlarda engelli vatandaşların rahat bir yaşam sürmesi açısından ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi. Milletvekili Koçer, “Engellilere yönelik hayata geçirilen yasal düzenlemeler sayesinde bugün engellilerimize; evde bakım hizmetinden eğitime, istihdamdan ulaşıma kadar pek çok alanda pozitif ayrımcılık uygulanmakta, bu sayede onlar da toplumun her kesiminde siyasetten spora, üretimden sanata kadar söz sahibi olmakta ve başarıdan başarıya koşmaktadırlar. Spor, sanat, edebiyat ve iş dünyasında başarılar elde ederek herkese örnek teşkil edecek işler ortaya koyan engellilerimizle iftihar ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası’nın engelsiz bir dünyaya vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

"Standartlara önem veriyoruz"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Engelli kardeşlerimizin sosyal yaşama katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm insan haklarından eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan tüm düzenleme ve uygulamalar, engellilerimizin hayatını kolaylaştırmaya yöneliktir. Şehitkamil Belediyesi olarak yaptığımız yatırım ve hizmetlerimizi, engelli vatandaşlarımızın da kolayca istifade edebileceği şekilde planlıyoruz. Yaptığımız saha çalışmalarında birinci önceliğimiz dezavantajlı gurupların rahatlığını sağlamaktır. Kaldırım, yol, piknik alanı gibi yerlerdeki çalışmalarımızda bu standartlara büyük önem veriyoruz. Engeliler Haftası vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımız için sağlıklı, mutlu ve daha yaşanabilir bir dünya diliyorum. Engelli vatandaşlarımıza sadece bugün değil, tüm yaşamları boyunca sevgiyle sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender ise Milletvekili Koçer ve Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na engellilere vermiş olduğu her türlü destekten dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.