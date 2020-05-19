Yavuzeli’nde 19 Mayıs kutlamaları

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Tören, Saat:10:00’da Atatürk anıtına Yavuzeli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Aldemir’in çelenk sunumuyla başlandı. Çelenk sunma programına, Yavuzeli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Aldemir, korona virüs sebebiyle sosyal mesafeye uyarak az sayıda Okul İdarecileri katıldı. Saygı duruşu istiklal marşının okunmasının ardından program sona erdi.

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