Vaka sayısının arttığı Gaziantep’e plazma üretim sistemi kuruldu Gaziantep Üniversitesi tarafından kurulan sistemle donörden alınan kan, 1 saatte işlem yapıldıktan sonra hastaya verilebiliyor

Yeni tip korona virüs (Covid19) vaka sayısının giderek arttığı Gaziantep’te patojenlerden arındırılmış plazma üretim sistemi kuruldu.

Covid19 tedavisi olumlu sonuçlanarak vücudunda antikor oluşan hastalardan alınan kanın patojenlerinden arındırılarak tedavileri süren hastalara nakli yoluyla tedavi edilmesini öngören yöntemi Türkiye’de ilk kez kamuoyuyla paylaşan Gaziantep Üniversitesi, hastalığın başladığı günlerde Kızılay’ın Ankara ve İstanbul Kan Merkezi’ne kurduğu patojenlerden arındırılmış plazma üretimini sağlayacak. Merkezin üçüncüsü GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kurularak tedavi çalışmalarına hız verildi.

Gaziantep Üniversitesinde Aferez Merkezine kurulan patojenlerden arındırılmış plazma üretim sistemiyle tedavinin başlaması nedeniyle Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Suat Zengin, Nükleer Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa ve Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım ile birlikte sistemi tanıttı.

Sağlık Bakanlığının önerisi ile sistemin, hasta sayısı daha fazla olan Ankara ve İstanbul’da kurulduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Ancak şu anda Gaziantep’te de hasta sayımız arttı. Türkiye’de üçüncü Ribofilavin yani B2 vitaminiyle güvenli bir şekilde patojen inaktivasyonu yapan sistemi üniversitemiz Şahinbey Araştırma Hastanesine kurduk” dedi.

Patojenlerden Arındırılmış İmmün Plazma Üretim Sistemi için hastalığı yenip, vücudunda antikor oluşan kişilere kan bağışı çağrısında bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Şu anda yoğun bakımdaki hastalarımız için kullanacağımız kanı veren hastamız 35 yaşındaki Hasan Çokgezici bir fabrika işçisi, hastalığı dayısı ile birlikte yendikten sonra 23 Nisan 2020’de hastanemizde plazma bağışında bulunmuştu. Şimdi yeniden ihtiyaç olduğunu belirterek aradığımızda iş çıkışı evine bile gitmeden hastanemize geldi. Kendisini kutluyor ve diğer iyileşen hastalarımıza da umut olmasını diliyoruz. Şu aşamada plazma bağışı çok önemli. Unutmamalıyız ki yoğun bakım ya da solunum cihazına bağlı olarak tedavi edilmeye çalışılan hastalar hepimizin yakını olabilir. Bu vesileyle toplumda Covid geçirmiş olan uygun donör hastalarımızın mutlaka verici olmasının kendileriyle beraber ailelerine ve topluma fayda vereceğini söylemek istiyoruz. Donörlerden plazma alınmadan önce bunların gerekli Covid 19 plazma bağışçısı kurallarına uygunluğu dikkatli bir şekilde test ediliyor. Her hastadan ortalama 600 mililitre plazma alınıyor ve bu plazma 200 ml. halinde 3 Covid hastasına verilebiliyor. Plazmanın patojenlerden arındırılma işlemi ortalama 7 dakika sürüyor” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesinde plazma sistemi kurulmasını sağlayan protokolün imza töreninde konuşan Gaziantep Kızılay Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım ise Gaziantep’te bulaşma riskinin giderek arttığına dikkat çekerek, “Bununla beraber iyileşme oranı da artıyor. İyileşen vatandaşların plazma bağışçısı olması bizim için çok önemli. Buradaki cihazlar tamamen gönüllülerimizin vereceği plazmalara bağlı. Türkiye’nin üç noktasında Gaziantep Üniversitesi ile Kızılay işbirliğiyle önemli bir tedavi çalışması yürütülüyor. Pandemi döneminde yapmış olduğu işbirlikleri, projeler ve yardımları için Gaziantep Üniversitesine teşekkür ederiz. Bundan sonra da Kızılay ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği hızlıca yola devam edecek. Tüm vatandaşlarımızdan temizlik, mesafe ve maske kullanımı için de ayrıca rica ediyorum. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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