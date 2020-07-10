Su ve iklim değişikliği resmedildi Sanko öğrencisi DSİ yarışmasında bölge üçüncüsü oldu

SANKO Okulları Öğrencisi Eylül Eren, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen “Su ve İklim Değişikliği” konulu resim yarışmasında bölge üçüncüsü oldu.

Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanan Uluslararası Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında “Su ve İklim Değişikliği” konulu afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinin bağlı olduğu Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada üçüncü olan SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren’e plaket ve hediye takdim edildi.

SANKO Ortaokulu Müdürü Ümit Ülger, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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