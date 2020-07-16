GTO Güvenli hizmetini bilgilendirdi GTO Bölgenin güvenli hizmet belgesi alan ilk odası oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO Güvenli hizmetini bilgilendirdi GTO Bölgenin güvenli hizmet belgesi alan ilk odası oldu

İHA

GTO Güvenli hizmetini bilgilendirdi GTO Bölgenin güvenli hizmet belgesi alan ilk odası oldu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan ve COVID19 enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini içeren kılavuzdaki tüm şartları sağlayarak “Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi” aldı.
Pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten, çalışanlarına ve hizmet verdiği paydaşlarına hijyenik ve kontrollü bir ortam sağlayan GTO böylece Kurumsal Yönetim Sistemine entegre ettiği kalite belgelerine bir yenisini daha ekleyerek bölgede Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk oda oldu. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Bu belge ilk vaka görüldüğü günden itibaren hızlı aksiyon almamızın meyvesidir" dedi. Oda olarak Türkiye’de ilk vaka görüldüğü andan itibaren mücadeleye başladıklarını belirten Yıldırım şöyle devam etti:
"Oda olarak ilk vakanın görülmesinden itibaren mücadelemizi başlattık. Hem çalışanlarımızın, hem üyelerimizin sağlığını önemsedik ve tüm önlemlerimizi aldık. Güvenilir ve hijyenik bir ortamda hizmet sunmak amacı ile yaptığımız tüm çalışmaları TSE tarafından hazırlanan kılavuz rehberliğinde kurumsal yönetim sistemimize entegre ettik. Kurumsal Yönetim Sistemleri açısından Türkiye’nin en başarılı Odalarından biri olan, hizmet kalitesinde Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı Ticaret Odası olan GTO bu donanımı sayesinde virüs ile mücadelede de hızlı hareket ederek aksiyon alma yetkinliğini göstermiştir. Bu sürecin doğru yönetilmesinde ve belgenin alınmasında gerek Yönetim Kurulumuzun gerekse tüm Oda çalışanlarının büyük emeği var. Ben hepsine çabaları için teşekkür ediyorum. Temenni ediyoruz ki hep birlikte bir an önce sağlıklı günlere kavuşuruz.”
Covid 19 hijyen enfeksiyon Önleme ve Kontrol klavuzunun önemine de değinen Başkan Tuncay Yıldırım şunları ifade etti:
“Belirtmem ve tebrik etmem gerekir ki TSE’nin, işletmelerin/kurumların, COVID 19 risklerini eksiksiz bir şekilde yönetmeleri ve gerekli önlemleri alarak çalışanlarının konu hakkında farkındalıklarını arttırmaları amacı ile hazırladığı kılavuz gerçekten oldukça faydalı ve uygulanabilir bir kılavuz. Emeği geçenleri kutluyorum. Dilerim bu kılavuz çok daha fazla kurum ve işletme tarafından yönetim sistemlerine dâhil edilerek uygulanır. Çünkü bu uygulamalar sadece bireysel değil toplumsal sağlığı korumaya yönelik. Sistemde tek bir kişinin bu zinciri bozması tehdidi şiddetlendiriyor. Söylemek istediğim bizim bina içerisinde bunu uygulamamamız tek başına işe yaramaz, bunun yayılımı önemli. O nedenle binamıza hizmet almaya gelen tüm üyelerimize kurallara uymalarını kendi işletmelerinde de uygulamalarını rica ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te göç yönetimi çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te göç yönetimi çalıştayı düzenlendi
Yılın ilk antep fıstığına altın ödülü
YEREL HABERLER Yılın ilk antep fıstığına altın ödülü
Alkolmetredeki rakamı görünce, 'Maşallah' dedi
YEREL HABERLER Alkolmetredeki rakamı görünce, 'Maşallah' dedi
Türkiye’den 158 ülkeye 1 Milyar doları aşan halı ihracatı
YEREL HABERLER Türkiye’den 158 ülkeye 1 Milyar doları aşan halı ...
2020 LGS Türkiye birincisi GKV’li Merve Nida Ekin
YEREL HABERLER 2020 LGS Türkiye birincisi GKV’li Merve Nida Ekin
Gaziantep’te 11 ev daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 11 ev daha karantinaya alındı
Araban’da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü
YEREL HABERLER Araban’da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü
Vaka sayılarının arttığı İslahiye’de 1 doktorun testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Vaka sayılarının arttığı İslahiye’de 1 doktorun testi ...
Sağlıkçılar adil bir döner sermaye istiyor
YEREL HABERLER Sağlıkçılar adil bir döner sermaye istiyor
226 promil alkollü çıkınca ‘maşallah’ dedi
YEREL HABERLER 226 promil alkollü çıkınca ‘maşallah’ dedi
Başkan Fadıloğlu, demokrasiye sahip çıkanlara teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, demokrasiye sahip çıkanlara ...
Milletvekili Atay TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekilliği görevine yeniden seçildi
YEREL HABERLER Milletvekili Atay TBMM İçişleri Komisyonu Başkan ...
İslahiye'de nişana katılan 75 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER İslahiye'de nişana katılan 75 kişi karantinaya alındı
Suç makinesi yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Suç makinesi yakayı ele verdi
Fedakar öğretmenler öğrencileri için kolları sıvadı Şehitkamil'de bir grup öğretmen 31 Ağustos’ta açılması beklenen okulları için çevre düzenlemesi yaparak bir de örnek bahçe oluşturdu
YEREL HABERLER Fedakar öğretmenler öğrencileri için kolları ...
Gazi şehir tek yürek 15 Temmuz şehitlerini andı
YEREL HABERLER Gazi şehir tek yürek 15 Temmuz şehitlerini andı
İranlı modele hediye edilen aslan, Gaziantep'te korumaya alındı
YEREL HABERLER İranlı modele hediye edilen aslan, Gaziantep'te ...
Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği
Gaziantep protokolü 15 Temmuz’da kenetlendi
YEREL HABERLER Gaziantep protokolü 15 Temmuz’da kenetlendi
Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
Gaziantep'te orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep'te orman yangınında 2 hektarlık alan zarar ...
Şahinbey'de 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu
YEREL HABERLER Şahinbey'de 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu
Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Validen maske takmayan imama uyarı
YEREL HABERLER Validen maske takmayan imama uyarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X