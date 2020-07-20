İslahiye´de 53 kişinin yaşadığı apartmanda karantina sona erdi

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 53 kişinin yaşadığı 5 katlı binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Cumhuriyet Mahallesi´nde yaşayan M.K.'nin 5 Temmuz'da kurs için gittiği Kahramanmaraş´ta yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yapılan filyasyon çalışması ile M.K.'nin de oturduğu, 53 kişinin yaşadığı 5 katlı apartman karantinaya alındı. Binada başka vaka görülmemesi ve 14 günün dolması ile karantina süresi sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-07-20 13:09:37



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