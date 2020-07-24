Demiryolu köprüsü, yeniden sular altında kaldı

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkan Hicaz Demiryolu'na bağlanan güzergahtaki köprü, yeniden yükselen baraj sularının altında kaldı.

İslahiye ve Hatay'daki Amik Ovası´nda tarım arazilerinin sulanması için 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı nedeniyle İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanı Ekbez demiryolunun 20 kilometrelik kısmı sular altında kalmıştı. Barajda yapılan yükseltme çalışmaları sonrası suların çekilmesiyle geçen yıl demiryolunun geçtiği bazalt taşlarla yapılmış köprünün 7 metre yüksekliğindeki ayakları ortaya çıkmıştı.

Tahtaköprü Barajı´nın son yağmurlarla doluluk oranının 168 milyon metreküp kapasiteye ulaşmasının ardından Fevzipaşa-Meydanı Ekbez demiryolunun bazalt taşlarla yapılmış köprüsü yeniden sular altında kaldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-07-24 11:50:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.