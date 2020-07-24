Demiryolu köprüsü, yeniden sular altında kaldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkan Hicaz Demiryolu'na bağlanan güzergahtaki köprü, yeniden yükselen baraj sularının altında kaldı.
İslahiye ve Hatay'daki Amik Ovası´nda tarım arazilerinin sulanması için 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı nedeniyle İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanı Ekbez demiryolunun 20 kilometrelik kısmı sular altında kalmıştı. Barajda yapılan yükseltme çalışmaları sonrası suların çekilmesiyle geçen yıl demiryolunun geçtiği bazalt taşlarla yapılmış köprünün 7 metre yüksekliğindeki ayakları ortaya çıkmıştı.
Tahtaköprü Barajı´nın son yağmurlarla doluluk oranının 168 milyon metreküp kapasiteye ulaşmasının ardından Fevzipaşa-Meydanı Ekbez demiryolunun bazalt taşlarla yapılmış köprüsü yeniden sular altında kaldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-07-24 11:50:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.