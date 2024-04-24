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        Gaziantep'te tiyatro festivali başladı

        Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (GÜTOT) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen tiyatro festivali kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:32
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        Gaziantep'te tiyatro festivali başladı
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        Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (GÜTOT) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen tiyatro festivali kapılarını açtı.

        Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden katılan öğrenci topluluklarının yer aldığı festivalde, 7 oyun sahnelenecek.

        GÜTOT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez, yaptığı açıklamada, festival için heyecanlı olduklarını söyledi.

        Festivalin şenlik havasında geçeceğini aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

        "GAÜN, diğer üniversitelerimizdeki tiyatro topluluklarını bir araya getirerek izleyenlere zengin bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor. Festival kapsamında birbirinden değerli oyunlar sahnelenecek. Yapılacak konserlerle festivalimize renk katacak. Sanatsal etkinliklerle üniversitemizin öğrencilerinin festival coşkusunu hissetmelerini sağlayacağız."

        22-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen festivalde, Özyeğin Üniversitesi Oda Tiyatrosu, Akdeniz Üniversitesi Yaratıcı Sanatlar Topluluğu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bizbize Tiyatro Topluluğu, Siirt Üniversitesi Yaratıcı Drama Topluluğu'nun sahne alacağı oyunlar izleyiciyle buluşacak.

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