Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'te
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gaziantep’e geldi.
Gaziantep Havalimanı’nda Vali Kemal Çeber, tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gazikent İlkokulu’nu ziyaret etti. Konvoy eşliğinde okula gelen Steinmeier, yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından protesto edildi. Ellerinde Filistin bayrakları ile Cumhurbaşkanı Steinmeier’i protesto eden grup, sloganlar atıp tekbir getirdi. Protestocu grubun yanından geçerek, konvoyu ile okula giren Cumhurbaşkanı Steinmeier, öğrenciler tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Steinmeier, çocukların folklor gösterisini izleyerek, bir süre sohbet etti. Okulu ziyaret eden Steinmeier, yöresel el sanatlarının olduğu sınıfta incelemelerde bulunarak, öğrencilerin futbol turnuvasını başlattı.
Okuldaki ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, depremin vurduğu Nurdağı ilçesine hareket etti.
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