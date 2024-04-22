Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 1,9 milyon lira ödül dağıtılacak

        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (GATHİB) katma değerli tekstil ürünlerinin üretilmesi ve ihracata katkı sağlaması amacıyla düzenlediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 1,9 milyon lira ödül dağıtılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (GATHİB) katma değerli tekstil ürünlerinin üretilmesi ve ihracata katkı sağlaması amacıyla düzenlediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın başvuruları başladı.

        GATHİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisinin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığının destekleriyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek yarışmada, "sürdürebilirlik" teması hakim olacak.

        D​​​okuma, örme ile baskı olmak üzere 3 farklı kategoride organize edilen ve 12 Temmuz 2024'e kadar başvuruların süreceği yarışmada dereceye girenlere 1 milyon 950 bin lira ödül dağıtılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Türkiye'nin geçen yıl tekstil ihracatından 11,6 milyar dolar kazandığını anımsattı.

        Yarışmanın bölge ihracatına yeni pencere açtığını anlatan Kileci, şunları kaydetti:

        "Yarışma sayesinde ihraç edilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımlarını ve genç tasarımcıları sektöre kazandırıyoruz. Gençlerin tasarım fikirleri sektörün geleceğine ışık tutacak. Bugün kumaşa iyi bir tasarım diyebilmemiz için onun aynı zamanda doğa dostu, dayanıklı ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Sektörde farkındalık yaratmak adına sürdürülebilirlik bu sene de yarışmamızın gündeminde yer alacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi

        Benzer Haberler

        Nurdağı'nda öğrencilerden 23 Nisan konulu resim sergisi
        Nurdağı'nda öğrencilerden 23 Nisan konulu resim sergisi
        Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
        HKÜ'de dijitalleşme ve alternatif turizm paneli düzenlendi
        HKÜ'de dijitalleşme ve alternatif turizm paneli düzenlendi
        İslahiye'deki depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği
        İslahiye'deki depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği
        GAÜN'de çevreye uyumlu sanayi için eğitim veriliyor
        GAÜN'de çevreye uyumlu sanayi için eğitim veriliyor
        Gaziantep'te darbedilen kişi hastanede öldü
        Gaziantep'te darbedilen kişi hastanede öldü