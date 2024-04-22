GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 1,9 milyon lira ödül dağıtılacak

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (GATHİB) katma değerli tekstil ürünlerinin üretilmesi ve ihracata katkı sağlaması amacıyla düzenlediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın başvuruları başladı.

GATHİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisinin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığının destekleriyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek yarışmada, "sürdürebilirlik" teması hakim olacak.

D​​​okuma, örme ile baskı olmak üzere 3 farklı kategoride organize edilen ve 12 Temmuz 2024'e kadar başvuruların süreceği yarışmada dereceye girenlere 1 milyon 950 bin lira ödül dağıtılacak.