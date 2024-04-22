GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 1,9 milyon lira ödül dağıtılacak
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (GATHİB) katma değerli tekstil ürünlerinin üretilmesi ve ihracata katkı sağlaması amacıyla düzenlediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın başvuruları başladı.
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (GATHİB) katma değerli tekstil ürünlerinin üretilmesi ve ihracata katkı sağlaması amacıyla düzenlediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın başvuruları başladı.
GATHİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisinin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığının destekleriyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek yarışmada, "sürdürebilirlik" teması hakim olacak.
Dokuma, örme ile baskı olmak üzere 3 farklı kategoride organize edilen ve 12 Temmuz 2024'e kadar başvuruların süreceği yarışmada dereceye girenlere 1 milyon 950 bin lira ödül dağıtılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Türkiye'nin geçen yıl tekstil ihracatından 11,6 milyar dolar kazandığını anımsattı.
Yarışmanın bölge ihracatına yeni pencere açtığını anlatan Kileci, şunları kaydetti:
"Yarışma sayesinde ihraç edilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımlarını ve genç tasarımcıları sektöre kazandırıyoruz. Gençlerin tasarım fikirleri sektörün geleceğine ışık tutacak. Bugün kumaşa iyi bir tasarım diyebilmemiz için onun aynı zamanda doğa dostu, dayanıklı ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Sektörde farkındalık yaratmak adına sürdürülebilirlik bu sene de yarışmamızın gündeminde yer alacak."
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