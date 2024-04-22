Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Gaziantep'te, silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te, silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Nurdağı'nda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 tüfek, 6 tabanca ve bunlara ait şarjör, mermi, 3 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 935 lira ve 350 sterlin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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