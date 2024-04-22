GAÜN'de çevreye uyumlu sanayi için eğitim veriliyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) işbirliğinde çevreye uyumlu bir sanayi için eğitim programı veriliyor.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAİB Brifing Salonunda, "Yeşil Mutabakat, Karbon Ayak İzi ve Çevre" ana temasıyla düzenlenen ve 11 Mayıs'a kadar devam edecek olan eğitim programlarında, sanayi danışmanları ile mentörlere verilecek eğitimlerle sanayi sektörünün çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik gereksinimlerinin karşılanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda önemli bir adım atıldığını, GAİB ile kıymetli bir proje oluşturduklarını ifade etti. Yeşil Mutabakat ve Paris Anlaşmaları gibi uluslararası anlaşmaların bunu gerekli kıldığına değinen Bayram, "Bizim sanayide karbon ayak izi ve su ayak izi hesaplayabilen insanlara ihtiyacımız var. Bu insan kaynağını da üniversitelerden talep ediyorlar. Bu insan kaynağını oluşturabilmemiz için ise bizim bunu eğitimin içerisine gömmemiz gerekiyor. Bu eğitimler sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma noktasında kritik öneme sahip." ifadelerine yer verdi.