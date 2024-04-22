Gaziantep'te çocuklara kodlama eğitimi veriliyor
Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara robotik kodlama eğitimi verildi.
Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara robotik kodlama eğitimi verildi.
Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde ilkokul düzeyindeki depremzede öğrenciler, alt sosyoekonomik gruptaki gençler ve köy okullarındaki öğrencileri kapsayan eğitim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda dezavantajlı durumdaki 23 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefliyor.
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