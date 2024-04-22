Gaziantep'te çocuklara kodlama eğitimi veriliyor

Bu kapsamda dezavantajlı durumdaki 23 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefliyor.

Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara robotik kodlama eğitimi verildi.

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