Gaziantep FK, 3 maç sonra 3 puan mutluluğu yaşadı

Ligdeki gol sayısını 3'e çıkaran ve ayrıca 6 asisti bulunan Maxim, son olarak 12. haftada Corendon Alanyaspor'a karşı gol atmıştı.

Dünkü karşılaşmada 6. dakikada takımın ilk golünü atan Rumen oyuncu, ikinci golün de asistini yaptı.

Gaziantep kariyerine Beşiktaş'ı yenerek başlayan İnan, sonrasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne yenildi, Kasımpaşa'yı ise yendi.

Ligin 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0 ve MKE Ankaragücü'ne ise 3-1 yenildi.

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