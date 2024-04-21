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        Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından

        TrendyolSüper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, orta sahada yaptıkları bireysel hatalardan dolayı yenildiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:49 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:49
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        Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından
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        TrendyolSüper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, orta sahada yaptıkları bireysel hatalardan dolayı yenildiklerini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, Gaziantep FK karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtmadıklarını söyledi.

        Ortada sahada çok bireysel hata yaptıklarını belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

        "Orta sahada yaptığımız basit top kayıpları aslında maçın gidişatını belirledi. Rakibin özellikle duran toplarda çok etkili olduğunu biliyorduk. Çünkü duran topları iyi kullanan oyuncuları ve bunları sonuçlandırmaya çalışan etkili, oyunculara sahipler. Buna aslında önlem almıştık ama önlem aldığımız taraftan iki tane gol yemek, iki tane duran toptan gol yemek bizim adımıza üzücü. Gaziantep'in maça iyi başlayacağını biliyorduk. Çünkü çok ciddi puana ihtiyaçları var. Bizim de aynı şekilde. Bizim de hedeflerimiz doğrultusunda puanlara ihtiyacımız var. Her maçı galibiyet için oynuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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