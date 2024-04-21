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        Gaziantep'te traktör römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sulama borusu yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:45 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:45
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        Gaziantep'te traktör römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sulama borusu yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.S. yönetimindeki 01 EV 566 plakalı otomobil, Hisar Mahallesi civarında aynı yöne ilerleyen H.C. idaresindeki 27 AAH 296 plakalı traktöre bağlı sulama borusu yüklü römorka arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan E.S. ile Z.S. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan E.S. ve Z.S'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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