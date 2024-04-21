Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk. 40 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül (Dk. 45 Bastien), Fall (Dk. 66 Rocha), Hajradinovic (Dk. 86 Thomas Zai), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 86 Ngoy)

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