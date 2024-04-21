Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 80 Ogün Özçiçek), Ertuğrul Ersoy (Dk. 87 Ömürcan Artan), Sorescu, M'Bakata, Alvarenga (Dk. 90 Bikel), Maxim (Dk. 80 Gradel), Dragus (Dk. 90 Badji)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk. 40 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül (Dk. 45 Bastien), Fall (Dk. 66 Rocha), Hajradinovic (Dk. 86 Thomas Zai), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 86 Ngoy)
Goller: Dk. 6 Maxim, Dk. 33 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 90+5 Oğulcan Çağlayan (Kasımpaşa)
GAZİANTEP
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