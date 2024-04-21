Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-0

52’nci dakikada Sorescu’nun pasıyla ceza alanı çizgisinde buluşan Maxim’in vuruşu direğe çarparak geri döndü. Topu takip eden Drdagus’un vuruşu ise yandan auta çıktı.

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı ilk yarıda bulduğu 2 golle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

KASIMPAŞA: Andreas Gianniotis– Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk,40 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül (Dk.46 Samuel Bastien), Mamadou Fall (Dk.66 Rochinha), Haris Hajradinovic (Dk.86 Thomas Zai), Aytaç Kara, Ben Quanes, Da Costa (Dk. 86 Julien Ngoy)

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