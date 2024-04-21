Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, kendi seyircileri önünde oynamanın avantajını iyi kullandıklarını ve galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve kalan her maçı final olarak gördüklerini belirterek, "Zorluk derecesi çok yüksek maçlara çıkıyoruz. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacak olmak avantajdı. O avantajı iyi kullandık. Bugün oyuncusuyla hocasıyla, yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla hep beraber bu maçı kazandık diye düşünüyorum." dedi.