Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ardından

– Süper Lig’in 33’üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kasımpaşa karşısında alınan 3 puandan ötürü oyuncularını kutladı. Ligde kalan maçların tamamının final havasında geçeceğini ve kendilerinin de bu bilinçle hareket ettiğini vurgulayan Selçuk İnan, “Artık her maç final. Bu şekilde bakınca zorluk derecesi yüksek maçlara çıkıyoruz. Bugün oynadığımız Kasımpaşa maçı da onlardan birisiydi. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynamak bizim adımıza avantajdı ve bunu iyi kullandık. Oyuncusu, hocası, başkanı, yönetimi, taraftarı ile hep beraber bu maçı kazandık. Emeği geçen herkese özellikle de oyuncularımızı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

"TÜM MAÇLARI KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ" Ligde 5 maç kaldığını ve 15 puana talip olduklarına değinen İnan, “Biz tüm maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonra da kalan maçlarımızda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Artık çok zor bir dönemeçteyiz ve her maç final havasında geçeceği için kazanabildiğin tüm puanları kazanman gerekiyor. Biz de tüm maçlarımıza bu anlayışla çıkıyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Trabzon maçında da puan veya puanlar almak temel hedefimiz olacak” diye konuştu. SAMİ UĞURLU: İSTEMLEDİĞİMİZ SKORLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Gaziantep FK karşısında istemedikleri bir skorla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Oyunun genelinde Gaziantep FK’nın yüzde 70’e yüzde 30 topla oynama üstünlüğü bulunduğunu vurgulayan Sami Uğurlu, “Orta sahadaki basit top kayıpları bugün maçın gidişatını belirledi. Bizi üzen rakibin özellikle duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk ve buna önlem almıştık. Ancak, önlem aldığımız taraftan duran toptan 2 gol yemek bizim adımıza üzücü. Gaziantep’in bugün maça iyi başlayacağını biliyorduk. Ama bizi de hedeflerimiz doğrultusunda puanlara ihtiyacımız vardı. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye ciddi hücum geçişleri yapan etkili oyunculara sahibiz. Handikabımız kapalı savunma ve set hücumu yaparken problemler yaşıyoruz. Ön bölgede çok fazla top kazanan takımız ama aynı zamanda çok top kaybeden takımız ve bu maçı özetliyor. Kazanırken kendimizi nasıl geliştiriyorsak, kaybederken de kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Set hücumunu iyi yapıp savunma yapan takımlar karşı üçüncü bölgeyi çok iyi oynamak mümkün olmuyor. Bu durum biraz bütçelerle ve oyuncu profiliyle de alakalı. Kasımpaşa olarak mücadelemizi son maça kadar sürdüreceğiz. Gaziantep FK’yı galibiyetinden dolayı kutluyoruz” diye konuştu.