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        HKÜ'de dijitalleşme ve alternatif turizm paneli düzenlendi

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) "Turizmde Dijitalleşme ve Alternatif Turizm" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:59
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        HKÜ'de dijitalleşme ve alternatif turizm paneli düzenlendi
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        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) "Turizmde Dijitalleşme ve Alternatif Turizm" konulu panel gerçekleştirildi.

        HKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cine Amfi'de gerçekleştirilen panelde, sektör profesyonelleri, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla turizme dair konular görüşüldü.

        Programda, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dilara Bahtiyar Sarı, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Selçuk Korkmaz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Özgür Çözgener ve Divan Gaziantep Genel Müdürü Mühlüm Şen konuşmacı olarak yer aldı.

        Panelin moderatörlüğü yapan HKÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Baltacı ise dünyada ve Türkiye'de alternatif turizm üzerine yoğunlaşmış bir turizm stratejisi izlendiğini, ana akım turizm türlerine alternatif olabilecek değerler üzerinde durulduğunu ve bu alanda "dijitalleşmeyi nereye koyabiliriz?" sorusuna bir strateji işleyeceklerine değindi.

        Programda Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dilara Bahtiyar Sarı da "Alternatif Turizm nedir? Alternatif Turizm çeşitleri, VRIO Analizi" konularında sunum yaptı.

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