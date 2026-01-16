Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te kitap okuma yarışmasını kazanan 1286 öğrenci umreye gönderildi

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" projesi kapsamında 2017'den beri 1286 öğrenci kutsal topraklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kitap okuma yarışmasını kazanan 1286 öğrenci umreye gönderildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" projesi kapsamında 2017'den beri 1286 öğrenci kutsal topraklarla buluştu.

        Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen projenin bu yıl 9. etabı gerçekleştirildi.


        Proje kapsamında bu eğitim öğretim yılında 175 öğrenciyi umreye gönderen belediye ekipleri, böylelikle proje başından bu yana 1286 öğrenciyi kutsal topraklara kavuşturdu.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kafile uğurlama programında yaptığı konuşmada, öğrencilere hayırlı yolculuklar diledi.

        Projeyi her yıl yaptıklarını ve yapmaya devam etmek istediklerini belirten Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu yıl yine Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan kitaplarımızı dağıttık. Gençlerimiz okudu ve yapılan imtihan neticesinde her okulumuzdan ilk 3'teki öğrencileri umreye yolcu ediyoruz. Rabb'im şimdiden ibadet ve umrelerini mübarek kılsın. Gençlerimizden, değerli büyüklerimiz, ülkemiz ve İslam alemine dualar bekliyoruz. Ülke olarak güçlü olmak zorundayız. Hem İslam alemi hem de dünyanın huzuru için Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Özellikle bunun için siz öğrencilerden dua bekliyoruz."

        Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ise gençleri başarıları için tebrik etti.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kaan, şunları kaydetti:

        "Sizler Kabe'ye gidiyorsunuz. Kabe arzın kalbidir. Yeryüzünün kalbine gidiyorsunuz. Kalbin fonksiyonu nedir? Vücuttaki kirli kanı alır, temizler ve temiz olarak tekrar geriye gönderir. İnsanın manen temizlendiği yere gidiyorsunuz. Bilincinizi tazelemeye, maneviyatınızı güçlendirmeye ve kimliğinizi gerçek manada bulmaya gidiyorsunuz."

        Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş ise Şahinbey Belediyesine projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Jandarma, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
        Jandarma, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
        Şahinbey Belediyesi 175 öğrenciyi daha umreye gönderdi
        Şahinbey Belediyesi 175 öğrenciyi daha umreye gönderdi
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya...
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya...
        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep Kolej Vakfı'nda coşkulu karne heyecanı
        Gaziantep Kolej Vakfı'nda coşkulu karne heyecanı