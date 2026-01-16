Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:01 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, maçın taktik çalışmaları ile son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Gaziantep FK, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep Kolej Vakfı'nda coşkulu karne heyecanı
        Gaziantep Kolej Vakfı'nda coşkulu karne heyecanı
        Furkan Apartmanı davasında duruşma sonrası aileler arasında arbede
        Furkan Apartmanı davasında duruşma sonrası aileler arasında arbede
        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma San...
        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma San...
        110 bin TL'yi yanlışlıkla çöpe attı; belediye ekipleri bulup teslim etti
        110 bin TL'yi yanlışlıkla çöpe attı; belediye ekipleri bulup teslim etti
        Gaziantep'te 690 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
        Gaziantep'te 690 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı