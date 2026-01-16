Gaziantep'te bir kişinin çantasından altın çalınmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir kişinin çantasından 241 gram altın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli kadın tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Aydınbaba Mahallesi'nde Suriye uyruklu Sabah Bsout (46) adlı kadının çantasından 241 gram Suriye altını çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.



Ekipler, tespit ettikleri 59 suç kaydı bulunan A.G. (25) ve 33 suç kaydı bulunan A.G. (26) adlı iki kadın şüphelinin daha önce de aynı yöntemle yankesicilik yaptıklarını belirledi.



Şüphelilerin Mersin'e otobüsle kaçmaya çalıştıklarının bilgisini alan ekipler, 2 kadını Nurdağı ilçesinde yakaladı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

