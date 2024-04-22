İslahiye'deki depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği

TOG Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Sosyal Komite Kurucusu Sezen Akınal Bulut, gazetecilere, etkinliklerle depremin çocukların üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerinin hafifletilmeyi amaçladıklarını belirterek, "Toparlanma ve normalleşme süreci kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak dayanışmayla birbirimize güç vermeye devam edeceğiz." dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkinlik gerçekleştirdi.

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