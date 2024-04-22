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        İslahiye'deki depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği

        Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:48
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        İslahiye'deki depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği
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        Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkinlik gerçekleştirdi.

        ​​​​​​​TOG üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği ilçedeki TOG Umut Evi Destek Merkezi'nde çocuk gösterileri, atölye etkinlikleri düzenledi.

        Etkinliklere katılan 500'e yakın depremzede çocuk, aktivitelerle doyasıya eğlendi.

        TOG Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Sosyal Komite Kurucusu Sezen Akınal Bulut, gazetecilere, etkinliklerle depremin çocukların üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerinin hafifletilmeyi amaçladıklarını belirterek, "Toparlanma ve normalleşme süreci kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak dayanışmayla birbirimize güç vermeye devam edeceğiz." dedi.

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