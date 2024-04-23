Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'e geldi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.
Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 14.20'de Gaziantep Havalimanı'na indi.
Almanya Cumhurbaşkanı'nı Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve diğer yetkililer karşıladı.
Steinmeier, gün içerisinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak.
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