Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'e geldi

Almanya Cumhurbaşkanı'nı Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve diğer yetkililer karşıladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

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