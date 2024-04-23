Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Gaziantep'in Şehitkamil, İslahiye ve Nizip ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil, İslahiye ve Nizip ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve 106. Topçu Alay Komutanı Albay Kadir Çelik, törene katılanların bayramını kutladı.

        Törende öğrenciler şiirler okudu, gösteri sundu.

        - Kırsal mahalledeki çocuklar unutulmadı

        Şehitkamil Belediyesince kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bayram coşkusunu ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Etkinliklerde, sandalye kapmaca, top taşıma, çuval yarışı, halat çekme, yüz boyama, sosis balon katlama, parmak boyama, pamuk şeker, palyaço, animatör ve Pamuk Prenses gibi aktiviteler yer aldı.

        Kırsal mahallelerde düzenlenen etkinlikler 30 Nisan'a kadar devam edecek.

        - Nizip

        Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan program, İslim Marufoğlu İlkokulu'nda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Programda, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Programa, İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 1,9 milyon lira ödül dağıtılacak
        GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 1,9 milyon lira ödül dağıtılacak
        Nurdağı'nda öğrencilerden 23 Nisan konulu resim sergisi
        Nurdağı'nda öğrencilerden 23 Nisan konulu resim sergisi
        Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
        HKÜ'de dijitalleşme ve alternatif turizm paneli düzenlendi
        HKÜ'de dijitalleşme ve alternatif turizm paneli düzenlendi
        İslahiye'deki depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği
        İslahiye'deki depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği
        GAÜN'de çevreye uyumlu sanayi için eğitim veriliyor
        GAÜN'de çevreye uyumlu sanayi için eğitim veriliyor