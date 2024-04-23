Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Gaziantep'in Şehitkamil, İslahiye ve Nizip ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Gaziantep'in Şehitkamil, İslahiye ve Nizip ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve 106. Topçu Alay Komutanı Albay Kadir Çelik, törene katılanların bayramını kutladı.
Törende öğrenciler şiirler okudu, gösteri sundu.
- Kırsal mahalledeki çocuklar unutulmadı
Şehitkamil Belediyesince kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bayram coşkusunu ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.
Etkinliklerde, sandalye kapmaca, top taşıma, çuval yarışı, halat çekme, yüz boyama, sosis balon katlama, parmak boyama, pamuk şeker, palyaço, animatör ve Pamuk Prenses gibi aktiviteler yer aldı.
Kırsal mahallelerde düzenlenen etkinlikler 30 Nisan'a kadar devam edecek.
- Nizip
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan program, İslim Marufoğlu İlkokulu'nda devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Programda, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.
Programa, İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.