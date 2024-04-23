Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Gaziantep'in Şehitkamil, İslahiye ve Nizip ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve 106. Topçu Alay Komutanı Albay Kadir Çelik, törene katılanların bayramını kutladı.

Törende öğrenciler şiirler okudu, gösteri sundu.

- Kırsal mahalledeki çocuklar unutulmadı

Şehitkamil Belediyesince kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bayram coşkusunu ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinliklerde, sandalye kapmaca, top taşıma, çuval yarışı, halat çekme, yüz boyama, sosis balon katlama, parmak boyama, pamuk şeker, palyaço, animatör ve Pamuk Prenses gibi aktiviteler yer aldı.