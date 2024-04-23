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        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gaziantep'te okul ziyaretinde bulundu

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gaziantep'te Gazikent İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:35
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        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gaziantep'te okul ziyaretinde bulundu
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        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gaziantep'te Gazikent İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Steinmeier için okulda tören düzenlendi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Steinmeier'i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Türkiye ile Almanya arasında var olan tarihi ve güzel dostluk ilişkileri paralelinde Gaziantep ile Almanya arasında da birçok sektörde güzel ilişkilerin mevcut olduğunu anlatan Çeber, kenti Suriye'ye, Türkiye'yi Orta Doğu'ya bağlayan Karkamış ilçesinde bulunan tren garı, istasyon binaları ile köprünün Türk ve Alman mühendisleri ve işçilerince 1900'lerin başında inşa edildiğini, yine Oğuzeli, İslahiye ilçelerindeki tren istasyonunun da iki ülke tarafından yapıldığı anlattı.

        Gaziantep ile Duisburg'un 2005 yılında kardeş şehir olduğunu, şu anda içinde bulundukları okul gibi 23 okulun Alman Kalkınma Vakfı'nın destekleriyle yapıldığını ifade eden Çeber, okulda 2012'den beri Türkiye'de misafir edilen Suriyeli çocukların eğitimine destek verilmesinin amaçlandığını kaydetti.

        6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Almanya'nın tüm desteğini yanlarında hissettiklerini aktaran Çeber, bu ülkenin Nurdağı'nda kurduğu sahra hastanesinde 2 aydan fazla bir sürede 20 bin depremzedenin sağlık hizmeti aldığını söyledi.

        Çeber, Gaziantep'in bir ticaret, sanayi şehri olduğunu, kentten Almanya'ya 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        Gazikent İlkokulu Müdürü Sabri Bayrak da Steinmeier'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

        - Çocuklara forma hediye etti

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, daha sonra okul bahçesindeki spor sahasında bir araya geldiği çocuklara, futbol topu ile Almanya milli takımının formasını hediye etti.

        Çocuklar arasındaki maçın başlama vuruşunu yapan Steinmeier, okulda öğrencilerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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