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        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ülkesinin İsrail'e desteği nedeniyle Gaziantep'te protesto edildi

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Gaziantep'te Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:10 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:13
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        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ülkesinin İsrail'e desteği nedeniyle Gaziantep'te protesto edildi
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        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Gaziantep'te Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi.

        Gaziantep Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, Şehitkamil ilçesinde Steinmeier'in ziyaret edeceği Gazikent İlkokulu yakınında toplandı.

        Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden grup, Almanca ve İngilizce pankart ile dövizler açarak "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları attı.

        Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Gaziantep Şube Başkanı Murat Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kente gelen Steinmeier'e Gazze'dekilerin de çocuk olduğunu hatırlatmak istediklerini söyledi.

        Gazze özgürlüğüne kavuşuncaya kadar protestolarının süreceğini ifade eden Şahin, "Biz inanıyoruz ki bu davada her zaman inananlar kazanmıştır ve kazanacaktır. Gazze'nin özgür olduğu günleri göreceğiz, Allah o günleri bize nasip edecek." dedi.

        Steinmeier'in içinde bulunduğu araç, polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alandan ilerleyerek Gazikent İlkokulu'na geçti.

        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında dün İstanbul'da temaslarda bulunmuştu.

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