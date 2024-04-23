Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ülkesinin İsrail'e desteği nedeniyle Gaziantep'te protesto edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Gaziantep'te Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi.

Gaziantep Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, Şehitkamil ilçesinde Steinmeier'in ziyaret edeceği Gazikent İlkokulu yakınında toplandı.

Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden grup, Almanca ve İngilizce pankart ile dövizler açarak "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Gaziantep Şube Başkanı Murat Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kente gelen Steinmeier'e Gazze'dekilerin de çocuk olduğunu hatırlatmak istediklerini söyledi.