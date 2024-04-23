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        İslahiye'de çiftçilere yer fıstığı tohumu desteği verildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 29 üreticiye 12 ton yer fıstığı tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:59
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        İslahiye'de çiftçilere yer fıstığı tohumu desteği verildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 29 üreticiye 12 ton yer fıstığı tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere verilen destekler sürüyor.

        Bu kapsamda İslahiye'de üretim yapan 29 üreticiye yüzde 75 hibe destekli 12 ton yer fıstığı tohumu desteği verildi.

        Tohum dağıtımı törenine, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ile çiftçiler katıldı.

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