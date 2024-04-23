İslahiye'de çiftçilere yer fıstığı tohumu desteği verildi

Tohum dağıtımı törenine, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ile çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 29 üreticiye 12 ton yer fıstığı tohumu dağıtıldı.

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