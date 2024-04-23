Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Nurdağı'nda depremzede aileyle görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçedeki geçici barınma merkezini gezen Steinmeier, Karaburç ailesini kaldıkları konteynerde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şadiye Karaburç, Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Hamza Karaburç ise, "Buralara geldiler, kendilerine teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanıyla devletimizin yaptığı hizmetleri konuştuk. Devletimizin bize gösterdiği ilgiden memnun olduğumuzu kendilerine ilettik. Evlerin tamamlanıp teslimatına devam edildiğini anlattık." dedi.