Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Nurdağı'nda depremzede aileyle görüştü
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İlçedeki geçici barınma merkezini gezen Steinmeier, Karaburç ailesini kaldıkları konteynerde ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şadiye Karaburç, Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Hamza Karaburç ise, "Buralara geldiler, kendilerine teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanıyla devletimizin yaptığı hizmetleri konuştuk. Devletimizin bize gösterdiği ilgiden memnun olduğumuzu kendilerine ilettik. Evlerin tamamlanıp teslimatına devam edildiğini anlattık." dedi.
Daha sonra Tek Yürek Meydanı'na geçen Steinmeier, burada depremle ilgili fotoğraf sergisini gezdi, psikososyal destek alan ailelerle görüştü.
Steinmeier, programlarının ardından Gaziantep'ten ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.