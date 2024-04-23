Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'te (2)

İlçedeki konteyner kent alanında incelemede bulunan Steinmeier, depremzedelerle sohbet ettikten sonra depremli anlatan fotoğraf sergi alanını gezdi. Cumhurbaşkanı Steinmeier’e ziyaretleri sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri eşlik etti.

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