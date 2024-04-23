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        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'te (2)

        DEPREMBÖLGESİNİ ZİYARET ETTİAlmanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretleri kapsamında Gaziantep'te depremin etkilediği Nurdağı ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:05
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        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'te (2)
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        DEPREMBÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretleri kapsamında Gaziantep’te depremin etkilediği Nurdağı ilçesine geldi.

        İlçedeki konteyner kent alanında incelemede bulunan Steinmeier, depremzedelerle sohbet ettikten sonra depremli anlatan fotoğraf sergi alanını gezdi. Cumhurbaşkanı Steinmeier’e ziyaretleri sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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